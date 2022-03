Senden

vor 34 Min.

Tödlicher Bahnunfall in Senden: Polizei hat neue Erkenntnisse zum Hergang

Plus Anwohner in Senden haben nach dem tödlichen Zugunfall am Bahnübergang Fragen. Die Bürgermeisterin reagiert geschockt. Die Polizei hat neue Erkenntnisse.

Von Michael Kroha

Ein 14-Jähriger ist bei einem Zugunfall am Montag in Senden ums Leben gekommen. Der Jugendliche wollte den nicht beschrankten, aber mit Umlaufgittern gesicherten Bahnübergang mit seinem Fahrrad überqueren. Einen herannahenden Regionalzug aber hatte er nicht beachtet. Er wurde erfasst und tödlich verletzt. Anwohner, die den Bahnübergang häufig nutzen, meldeten sich bereits in unserer Redaktion. Sie haben Fragen zum genauen Hergang. Der Polizei liegen inzwischen neue Erkenntnisse vor. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf reagiert indes geschockt. Sie will das Gespräch mit der Deutschen Bahn suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen