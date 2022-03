Senden

Tödlicher Bahnunfall in Senden: So gehen Kräfte der Feuerwehr damit um

Plus Ein 14-Jähriger wird an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Kräfte der Feuerwehr mussten den Jugendlichen bergen.

Von Michael Kroha

Ein 14-Jähriger wollte mit seinem Fahrrad in Senden den Bahnübergang zwischen Haydnstraße und Robert-Bosch-Straße überqueren. Einen herannahenden Regionalzug aber hatte er nicht beachtet. Der Jugendliche wurde erfasst und tödlich verletzt. Peter Walter, Kommandant der Feuerwehr Senden, war vor Ort im Einsatz. Seit knapp 50 Jahren schon hilft er Menschen in Not. Zwar habe er dabei bereits etliche Todesfälle erlebt. Doch wenn es einen 14-Jährigen trifft, ist es auch für ihn "sehr schwer zu verdrängen". Wie gehen er und seine Kameradinnen und Kameraden damit um?

