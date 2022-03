Senden

vor 14 Min.

Tödlicher Unfall in Senden: Das soll jetzt am Bahnübergang passieren

Diesen unbeschrankten, mit Umlaufgittern gesicherten Bahnübergang in Senden wollte ein 14-Jähriger überqueren. Einen Zug hatte er aber nicht beachtet und wurde tödlich verletzt.

Plus Ein 14-Jähriger wird an einem Bahnübergang in Senden von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Jetzt soll die Stelle verbessert werden – kurz- und mittelfristig.

Von Michael Kroha

Auf ihre E-Mails an die Deutsche Bahn hatte Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) bislang keine Rückmeldung erhalten. Am Montagvormittag nun kam es zu einer Sonderverkehrsschau an jenem Bahnübergang, wo ein 14-Jähriger vor zwei Wochen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt wurde. Anwesend waren neben Schäfer-Rudolf Vertreter des Neu-Ulmer Landratsamtes, der Polizei, des Eisenbahnbundesamtes (EBA) sowie der zuständigen Bahn-Tochter DB Netz. Das Ergebnis: Es wird zu Veränderungen kommen - sowohl kurz- als auch mittelfristig.

