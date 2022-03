Senden

vor 44 Min.

Tödlicher Unfall in Senden: Wird der Bahnübergang jetzt sicherer gemacht?

Plus Ein 14-Jähriger starb bei einem Zugunfall. Senden stand unter Schock. Was unternimmt nun die Bahn? Menschen aus Senden und Umgebung gehen in die Offensive.

Von Michael Kroha

Der Schock saß tief nach dem Zugunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Senden, bei dem vor gut zehn Tagen ein 14-Jähriger tödlich verunglückte. Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf ( CSU) hatte gleich am Tag danach angekündigt, das Gespräch mit der Deutschen Bahn hinsichtlich mehr Sicherheit suchen zu wollen. Was hat sich diesbezüglich zwischenzeitlich getan? Etliche Menschen aus dem Kreis Neu-Ulm gehen derweil von sich aus in die Offensive und wollen damit den Druck auf die Bahn erhöhen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen