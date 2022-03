Trickbetrüger zocken mit neuer Telefonmasche ab

Trickbetrüger haben sich eine neue Methode ausgedacht, um Menschen übers Ohr zu hauen. Jetzt hat es eine Frau aus Senden erwischt.

Bei der Polizei sind in den vergangenen Tagen vermehrt Meldungen über eine neue Betrugsmasche eineingegangen. Darauf jetzt eine 54-jährige Frau aus Senden hereingefallen. Sie wurde um insgesamt 600 Euro gebracht. Der neue Abzocker-Trick funktioniert so: Man erhält eine SMS von der angeblichen Tochter oder dem angeblichen Sohn, die wohl das Handy verloren haben und nun eine neue Rufnummer nutzen. Diese solle man jetzt als neuen Kontakt im Handy abspeichern.

Nach der SMS kam die Geldforderung

Später geben die vermeintliche Tochter oder der Sohn dann an, Geld zu benötigen. Sie verlangen eine Geldüberweisung, damit eine angeblich wichtige Rechnung bezahlt werden könne. Das Geld landet dann nicht wie vermutet auf dem Konto des echten Nachwuchses, sondern auf einem Western Union Konto der unbekannten Täter. Die Polizei rät: Wer eine solche SMS erhält, sollte auf keinen Fall Geld überweisen und prüfen, ob die SMS wirklich von einem Familienmitglied gesendet wurde.

Ein Gewinnversprechen kann teuer werden

Mit einer ganz anderen Betrugsmasche wurde jetzt ein 66 Jahre alter Mann aus Senden reingelegt. Er bekam nach Darstellung der Polizei von unbekannten Tätern mehrere Anrufe auf seiner Handynummer. Bei den Gesprächen wurde ihm ein angeblicher Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt. Zur Abwicklung der Gewinnausschüttung sei jedoch vorab eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 900 Euro fällig. Hierzu wurde der Mann aufgefordert, Google Play Karten zu kaufen und den darauf befindlichen Code den Tätern am Telefon zu übermitteln. Somit war das Geld weg und der Sendener erhielt niemals den angeblichen Gewinn. (AZ)

