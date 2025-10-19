Icon Menü
Senden: Trotz Kopfverletzung: Mann wehrt sich gegen Hilfe vom Rettungsdienst

Senden

Trotz Kopfverletzung: Mann wehrt sich gegen Hilfe vom Rettungsdienst

Die Polizei muss in Senden anrücken und den 26-Jährigen auf der Trage fixieren. Unter Polizeibegleitung kam es in eine Ulmer Klinik.
    Ein 26-Jähriger wollte sich in Senden trotz Kopfverletzung nicht helfen lassen. Die Polizei rückte an.
    Ein 26-Jähriger wollte sich in Senden trotz Kopfverletzung nicht helfen lassen. Die Polizei rückte an. Foto: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild)

    Obwohl er am Kopf verletzt war, wollte sich ein 26-Jähriger am Samstag in Senden wohl nicht helfen lassen. Gegen 16 Uhr forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Polizei an. Der 26-Jährige habe jegliche Behandlung verweigert, wollte den Rettungswagen verlassen und sei verbal aggressiv geworden. Aus diesem Grund habe er durch Polizeibeamte auf der Trage des Rettungsdienstes fixiert werden müssen, heißt es. Hierbei soll es zur Widerstandshandlung gekommen sein. Eingesetzte Beamte seien dabei aber nicht verletzt worden. Jedoch habe der Mann die eingesetzten Beamten beleidigt. Im Anschluss wurde er unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus nach Ulm gebracht. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (AZ)

