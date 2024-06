Trotz Rot über die Ampel: 7000 Euro Schaden nach Unfall

Eine Frau missachtet das Rotlicht: An der Einmündung der Sankt-Florian-Straße in die Königsberger Straße kracht es.

Eine Autofahrerin hat am Sonntag zur Mittagszeit die Kreuzung von Königsberger Straße und Sankt-Florian-Straße in Senden trotz roter Ampel überquert. Ihr Wagen stieß mit einem anderen zusammen, der Schaden beläuft sich auf geschätzt 7000 Euro.

Die Frau war nach Polizeiangaben trotz Rotlicht in den Einmündungsbereich eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines Autos missachtet, das in der Sankt-Florian-Straße herannahte. So kam es zum Unfall. (AZ)