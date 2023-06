Unbekannte attackieren 33-Jährigen und rauben ihn aus

Mehrere unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen 33-Jährigen angegriffen und beraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls.

Am Donnerstag ist ein 33-Jähriger nach eigenen Angaben in der Nähe des Sendener Waldsees von drei bis fünf unbekannten Männern attackiert und dabei beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, gab der Mann an, dass gegen 19.30 Uhr ein befreundetes Paar in Streit geriet. Infolgedessen sei er von den Unbekannten angegriffen worden. Während der Attacke hätten die Täter sein Handy, seinen Schlüsselbund sowie ein Damenfahrrad entwendet und seien danach zu Fuß in unbekannter Richtung geflüchtet.

Tathergang des Überfalls ist noch weitestgehend unklar

Anschließend rief der 33-Jährige mit dem Handy eines Passanten die Polizei, die den Fall wegen des Verdachts auf einen Raubüberfall an die Kriminalpolizei in Neu-Ulm übergab. Auch eine 33-jährige Bekannte des Geschädigten meldete sich später bei der Polizei, nach dem sie den Tatort nach dem Angriff verlassen hatte. Der genaue Tathergang ist derzeit noch unklar, die mutmaßlichen Täter wurden lediglich als Männer zwischen 19 und 28 Jahren beschrieben. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)