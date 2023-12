Unbekannte stehlen Baumaschinen von einer Baustelle in Senden

Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro wurden von einer Baustelle in Senden gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat.

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 07.30 Uhr, unbefugt eine Baustelle in der Freudenegger Straße in Senden betreten. Nach Angaben der Polizei gelangten sie mutmaßlich durch ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen Baumaschinen im Wert von circa 5.500 Euro.

Die Polizei Senden bittet um Zeugenhinweise

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307-91000-0 zu melden. (AZ)