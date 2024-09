Unbekannter beschädigt zwei Autos im Gewerbegebiet

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter in der Erich-Rittinghaus-Straße im Gewerbepark Senden zwei Autos beschädigt. Bereits am Samstag gegen 17 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Porsche Cayenne seinen Pkw dort ab. Als er am nächsten Morgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest.

Die Polizei Senden bittet um Zeugenhinweise

Eine Polizeistreife überprüfte daraufhin die umliegenden Autos. Hierbei stellten sie fest, dass an einem direkt davor geparkten schwarzen Nissan der linke Außenspiegel sowie der Heckscheibenwischer ebenfalls beschädigt waren. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)