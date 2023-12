Unbekannter fährt Auto auf Parkplatz in Senden an und flüchtet

Ein Auto wird auf einem Parkplatz in Senden angefahren, der Täter entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein schwarzer VW ist am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Ulmer Straße in Senden angefahren und beschädigt worden. Das Auto parkte dort nach Angaben der Polizei im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in Senden

An dem beschädigten VW entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können und/oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)