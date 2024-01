Unbekannter fährt Auto in Senden an und kümmert sich nicht um den Schaden

Ein Auto wird in Senden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Geschehen.

Ein grüner Seat ist am Donnerstag in der Brahmsstraße in Senden zwischen 12.00 und 17.30 Uhr angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Unfall in Senden entsteht ein Schaden von mehreren hundert Euro

An dem Seat entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bitte alle Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)