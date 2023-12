Unfall auf B28: Mann kracht im Stau ins Heck eines Wohnmobils

Ein Wohnmobil muss auf der B28 bei Senden staubedingt bremsen. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkt das zu spät. Es kommt zum Unfall.

Auf der B28 kurz vor dem Autobahndreieck Hittistetten ist es am Mittwoch im Reiseverkehr in Richtung Süden zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei nutzte derFahrer eines Wohnmobils den rechten der beiden Fahrstreifen auf der Bundesstraße. Aufgrund eines Staus bremste er. Ein dahinterfahrender 53-Jähriger erkannte das zu spät, er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Wohnmobils. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 9000 Euro, beide konnten die Weiterfahrt fortsetzen. Der 53-Jährige musste bei den Verkehrspolizisten aus Günzburg ein Verwarnungsgeld entrichten. (AZ)