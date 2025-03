Unfall in Senden: 73-Jährige verursacht Schaden in Höhe von 140.000 Euro

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Senden ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 140.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 73-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Kemptener Straße ab und prallte „mit voller Wucht“ gegen zwei geparkte Autos. Diese wurden durch den Aufprall in weitere geparkte Fahrzeuge geschoben.

Die Frau fuhr laut Polizei einen BMW ii X3. Das Fahrzeug sei massiv in der Front beschädigt worden. Auch bei zwei neuwertigeren Audi A5 sowie einem VW Multivan sei nahezu Totalschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Weil eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, wurde gegen die Frau ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)