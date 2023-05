Uraufführung: Neue Landkreis-Hymne erklingt in Senden zum ersten Mal

Ein besonderes Ständchen zum Jubiläum: Zum 50. Geburtstag des Kreises Neu-Ulm schrieb Markus Romes eine Hymne. Mit acht regionalen Chören führt er sie am Samstag erstmals auf.

Der Landkreis Neu-Ulm feiert seinen 50. Geburtstag – und der Kreischor des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises wird ihm dazu ein Ständchen darbringen. Es wird nicht irgendein bekanntes Geburtstagslied sein, wie Chorleiter und Konzertorganisator Markus Romes verrät, sondern eine eigens von ihm für diesen Anlass komponierte "Landkreis-Hymne".

Uraufgeführt wird dieses Stück am Tag der Kultur und Vereine – Samstag, 13. Mai 2023 – in Senden. Dort findet um 15 Uhr im Bürgerhaus ein Konzert unter dem Titel "Ja so send se" des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises statt. Insgesamt acht Chöre werden auftreten. "Von traditioneller Musik über Rock und Pop bis hin zu Soul wird alles dabei sein", verrät Markus Romes. Jeder Chor wird einzeln auftreten, doch auch ein gemeinsamer Part ist geplant: unter anderem die neue Landkreis-Hymne.

Die Menschen im Landkreis Neu-Ulm waren die Inspiration für die neue Hymne

"Beim Texten haben wir uns von dem Jubiläumsmotto 'Miteinander entdecken' inspirieren lassen", erzählt Markus Romes. "Es ist ein Stück über die Menschen geworden, die hier leben, über ihre Eigenarten und Gewohnheiten und auch über die Geschichte des Landkreises." Die Unterstützung seiner Chormitglieder brauchte der aus dem Schwarzwald stammende Musiker schon allein wegen des Dialektes: "Es ist eine Gemeinschaftsproduktion. Die Hymne soll Heiterkeit ausstrahlen und zum Mitsingen animieren", sagt Markus Romes und ist schon sehr gespannt, wie sie beim Publikum des Festkonzertes ankommen wird.

Markus Romes hat die neue Landkreis-Hymne geschrieben. Mit acht Chören führt er sie am Samstag erstmals auf. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Diese Chöre sind beim Konzert in Senden dabei: Kreischor des Iller-Roth-Günz Sängerkreises, MGV Illerberg-Thal, Wirrsing Vöhringen, Chorgemeinschaft Holzschwang, CFR Frohsinn Regglisweiler, Chorgemeinschaft Reutti und Finningen, Vocalica Pfuhl und der Gesangverein Liederkranz Pfaffenhofen.

Neben dem Konzert in Senden ist am Samstag, 13. Mai, in allen 17 Kommunen des Landkreises etwas geboten. Vor Ort wird auf ganz unterschiedliche Weise die kulturelle Vielfalt im Kreis Neu-Ulm zum Ausdruck kommen. Musikalisch wird es vor allem auch im Vöhlinschloss in Illertissen. Dort finden ab 16 Uhr verschiedene Konzerte statt. In Nersingen gibt es ein Konzert von und mit Kindern – "Die Hausmaus Pieps im Wald" lockt. Am Abend stehen dann noch die Vollmondparty in Kellmünz und die 70er-Jahre Party in Vöhringen an.

Der Eintritt zum Konzert "Ja so send se" ist kostenlos. Das gesamte Programm für den Tag der Kulturen gibt es unter landkreis-nu.de/Tag-der-Kultur-und-Vereine. (AZ)