Stau nach Unfall auf A7: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Bei einem Unfall am Freitagmittag auf der A7 zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Vöhringen hat ein Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitten. Der 33-Jährige erkannte laut Polizei zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens deutlich verlangsamt hatte. Er fuhr in der Folge auf das Auto eines 20-Jährigen auf und stürzte.

Der nachfolgende Verkehr konnte rechtzeitig bremsen, sodass der Motorradfahrer mit nur leichteren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. Während das Auto fahrbereit blieb, wurde das Motorrad stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9500 Euro.

Die Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, was wegen des Reiseverkehrs zu erheblichem Rückstau führte. Weil der Motorradfahrer seine erlittenen Verletzungen offensichtlich selbst verursacht hatte, wurde kein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)