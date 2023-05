Tischtennisballgroße Hagelkörner: Unwetter zieht über Kreis Neu-Ulm hinweg

Über Ulm und den Kreis Neu-Ulm zog am Freitag ein heftiges Unwetter hinweg. In Senden gab es Hagelkörner, groß wie ein Tischtennisball. In Illertissen fiel der Strom aus.

Der Deutsche Wetterdienst hatte Stunden zuvor vor starkem Gewitter im Raum Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis gewarnt. Es könne auch zu kleinkörnigem Hagel kommen, hatte es geheißen. Was aber dann am Freitagabend (5.5.23) zwischen 18 und 20 Uhr an manchen Orten vom Himmel kam, hat so auch noch nicht jeder zu sehen bekommen. Unserer Redaktion wurde berichtet, dass es in und rund um Senden tischtennisballgroße Hagelkörner gab. In Illertissen fiel außerdem der Strom aus.

Entsprechende Bilder, die den Hagelschauer und aus das Ausmaß des Unwetters danach zeigen, erreichten unsere Redaktion. Trampoline, Terrassen und Straßen verwandelten sich kurzerhand in eine Art Schneelandschaft. Auch im Netz finden sich zahlreiche Aufnahmen des gewaltigen Hagelschauers aus Ulm und Umgebung.

In Teilen Südbadens hatte es Stunden zuvor schon kräftig gehagelt. Besonders betroffen war hier wohl vor allem Teningen. Die Gewitter zogen von Südwesten her in die Ulmer Region und weiter über den Kreis Günzburg bis nach Augsburg.

Ein Mann hält in Teningen einen Haufen großer Hagelkörner in seinen Händen. Über Teilen Südbadens ist am späten Freitagnachmittag ein Unwetter mit Hagelkörnern bis zu drei cm Durchmesser niedergegangen. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Es wurden für den Abend Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 80 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde gemeldet. Möglich wäre auch kleinkörniger Hagel, hatte es geheißen. Am Ende waren sie so groß wie Tischtennisbälle.

Es kam auch zu Blitzschlag. Ob dabei auch vereinzelt Bäume entwurzelt, Dächer beschädigt oder gar Menschen verletzt wurden, war am Freitagabend zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Der Polizei waren gegen kurz vor 20 Uhr zumindest im Kreis Neu-Ulm keine besonderen Vorkommnisse bekannt.

Stromausfall im Raum Illertissen nach Unwetter am Freitag

Jedoch kam es im Raum Illertissen, vor allem im Stadtbereich sowie in Jedesheim zu Stromausfällen in mehreren Haushalten. Entsprechende Meldungen waren auch auf dem Portal störungsauskunft.de zu entnehmen. Nutzerinnen und Nutzer berichteten das auch auf der Facebook-Seite unserer Redaktion.

Der Wetterdienst hatte darauf hingewiesen, dass besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände geachtet werden soll. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. (AZ/krom)