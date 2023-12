Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Senden zusammen

In Senden missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen und es kam zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Ein Autofahrer ist Dienstagvormittag in Senden auf der Straße "Am Waldblick" in Richtung Römerstraße gefahren. An der Einmündung zur Sudetenstraße missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines von rechts aus der Sudetenstraße einbiegenden Autos.

Hoher Sachschaden durch zwei zusammenstoßende Autos in Senden

Im Einmündungsbereich stießen beide Autos zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. (AZ)