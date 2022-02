Was machen eigentlich die Seniorenbeauftragten in Senden?

Plus Seit rund zwei Jahren sind Anton Legen und Eva Simon Seniorenbeauftragte des Sendener Stadtrats. Sie helfen, wo sie können - doch es gibt noch einiges zu tun.

Fast zwei Jahre sind sie nun im Amt, die beiden Seniorenbeauftragten des Sendener Stadtrats, Eva Simon und Anton Leger. Seither kümmern sie sich um die Nöte der Senioren, vermitteln zwischen Älteren, Entscheidungsgremien und Stadtverwaltung. Und sie haben dabei ganz unterschiedliche Anliegen bearbeitet.