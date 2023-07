Wasserwacht rettet Kind vor dem Ertrinken: Mutter reagiert "überrascht"

Die Wasserwacht hat am Waldsee in Senden ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Die Mutter sei kurz unaufmerksam gewesen. Jetzt warnen die Wasserretter und geben Tipps.

Am nördlichen Waldsee in Senden hat die Wasserwacht am Sonntag ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Nun warnen die Rettungskräfte und geben vor allem Eltern Tipps, wie sie sich verhalten sollen.

Wie die Wasserwacht mitteilt, sei die Wachmannschaft auf das vier Jahre alte Kind aufmerksam geworden, als im stehtiefen Wasser vor dem Kinderbereich heftig mit den Armen ruderte. Schnell sei klar geworden, dass sich das Kind nicht über Wasser halten konnte. Die Retter seien zur Hilfe geeilt und hätten es vor dem Ertrinken bewahren können. Kurz darauf sei es seiner "überraschten Mutter" übergeben worden. Sie soll kurz unaufmerksam gewesen sein. Mutter, Kind und die anderen Badenden seien mit einem Schrecken davongekommen.

Kind am Waldsee in Senden gerettet: Diese Tipps gibt jetzt die Wasserwacht

Die Wasserwacht nutzt den Vorfall, um Eltern daraufhin aufmerksam zu machen, ihre Kinder im Blick zu behalten. Das Beinahe-Unglück am Sonntag in Senden habe sich inmitten mehrerer Badegäste ereignet, die die Not scheinbar nicht erkannt hätten. "Wir sind nicht immer vor Ort, sehen nicht alles", schreibt die Wasserwacht Senden. Daher wird an folgende Tipps erinnert:

Schauen Sie hin, vergewissern Sie sich, ob alles okay ist.

Im Zweifel: Rufen Sie um Hilfe, alarmieren Sie die Wachmannschaft, andere Badegäste.

Reichen Sie, wenn möglich ein schwimmfähiges Hilfsmittel. Vorsicht: Ertrinkende entwickeln in Panik starke Kräfte. Gerade bei Erwachsenen sollte zur eigenen Sicherheit direkter Körperkontakt unbedingt vermieden werden.

Rufen Sie unbedingt den Rettungsdienst (112), wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, zu retten, der Ertrinkende unter Wasser geraten ist oder Wasser vielleicht eingeatmet hat.

Es war für die Wasserretter im Landkreis Neu-Ulm nicht der einzige Einsatz am vergangenen Wochenende. Am Sinninger See bei Altenstadt kam es zu einem Tauchunfall. Am Ludwigsfelder Badesee galt ein 22-Jähriger zwischenzeitlich als vermisst. Doch bevor es zu einer Suchaktion kam, stieg der Vermisste jedoch wohlbehalten aus dem Wasser. (AZ)

