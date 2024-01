Zwei Autos und ein Zigarettenautomat durch Silvesterböller beschädigt

Der Automat wird teils aus der Verankerung gesprengt, zwei Motorhauben demoliert. Die Polizei geht davon aus, dass alles vorsätzlich geschehen ist.

Unbekannte haben in der Silvesternacht vorsätzlich zwei Autos und einen Zigarettenautomaten mit Feuerwerkskörpern beschädigt, der Schaden beläuft sich auf insgesamt an die 4000 Euro. Bei den Fahrzeugen wurde die Motorhaube demoliert, den Automaten riss die Detonation des Böllers teilweise aus der Verankerung. Zudem wurde ein Anhänger umgeworfen.

Der Zigarettenautomat in der Sendener Ortsstraße wurde nach Polizeiangaben mutmaßlich in der Silvesternacht zerstört, der Schaden soll sich auf etwa 2000 Euro belaufen. Bei den beiden anderen Vorfällen ist der Tatzeitraum genauer bekannt: Zwischen Silvester, 19 Uhr, und Neujahr, 2 Uhr, wurde die Motorhaube eines in der Weißenhorner Ottostraße vorsätzlich durch einen Silvesterkracher beschädigt. Hier wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Schwesternweg in Pfaffenhofen ist ein Silvesterböller auf die Motorhaube eines Tesla geworfen worden – Schaden: rund 1000 Euro. Geschehen ist das der Polizei zufolge zwischen Silvester, 13 Uhr, und Neujahr, 10.30 Uhr. In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Vandalismus gab es in einem weiteren Fall auch ohne Silvesterböller. An Neujahr warfen Unbekannte in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8 Uhr einen am Fahrbahnrand der Kornblumenstraße ordnungsgemäß geparkten Pkw-Anhänger um. Dieser blieb kopfüber auf der Straße liegen. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei Illertissen ermittelt. (AZ)