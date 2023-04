Weit über zwei Promille: Radfahrer stürzt in Senden und verletzt sich

Als die Polizei gerufen wird, soll der Mann noch in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Als die Beamten eintreffen, liegt er verletzt am Boden.

Der Polizei Weißenhorn ist am Abend des Karfreitag ein stark Schlangenlinien fahrender Radfahrer in Senden mitgeteilt worden. Die hinzugerufene Streife fand den Mann kurze Zeit später verletzt am Boden liegend. Der Radfahrer war zu diesem Zeitpunkt, höchstwahrscheinlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung, mit dem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Radfahrer medizinisch. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest soll laut Polizei eine Atemalkoholkonzentration von weit über zwei Promille ergeben haben, sodass im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)