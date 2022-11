Senden

Wer wird Maharaja-Nachfolger? Mehrere Bewerber für Bürgerhaus-Restaurant

Der Betreiber des Maharaja in Senden will raus aus seinem Vertrag. Wer folgt auf das indische Restaurant im Bürgerhaus?

Plus Der Maharaja-Betreiber will raus aus dem Restaurant im Bürgerhaus in Senden. Doch wer wird sein Nachfolger? Mehrere Bewerbungen seien eingegangen, heißt es.

Wie geht es weiter mit dem indischen Restaurant Maharaja im Bürgerhaus in Senden? Der jetzige Betreiber Mandeep Singh will raus. Doch die Stadt will keinen Leerstand. Der Kompromiss: Er darf gehen, wenn sich jemanden Neues findet. Gut einen Monat wollten die Stadt und die zuständige Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) Interessenten die Möglichkeit geben, sich auf ein Inserat im Internet zu melden. Inzwischen seien mehrere Bewerbungen eingegangen, heißt es aus dem Rathaus.

