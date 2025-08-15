Nach Rodung bei ehemaliger Rittinghaus-Villa: Eigentümer soll Bäume neu pflanzen

Groß war und ist in Teilen womöglich immer noch die Empörung über die Rodung auf dem Gelände der ehemaligen Rittinghaus-Villa im Sendener Stadtteil Wullenstetten. Mit einer Drohne aufgenommene Bilder aus diesem Frühjahr zeigten den Kahlschlag auf dem Grundstück am Berggarten. Das Neu-Ulmer Landratsamt als untere Naturschutzbehörde kündigte an, das Vorgehen zu prüfen. Dem Eigentümer wurde demnach auferlegt, ein Gutachten vorzulegen. Was kam dabei inzwischen heraus?

Michael Kroha

89250 Senden

Rodung