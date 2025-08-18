Icon Menü
Senden-Wullenstetten: Nach Rodung bei ehemaliger Rittinghaus-Villa: Eigentümer soll Bäume neu pflanzen

Senden-Wullenstetten

Nach Rodung bei ehemaliger Rittinghaus-Villa: Eigentümer soll Bäume neu pflanzen

Zahlreiche Bäume wurden auf dem Gelände in Wullenstetten gefällt. Das Landratsamt kündigte eine Prüfung an. Was bislang dazu bekannt ist.
Von Michael Kroha
    Luftaufnahme des Geländes in Wullenstetten.
    Luftaufnahme des Geländes in Wullenstetten. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Groß war und ist in Teilen womöglich immer noch die Empörung über die Rodung auf dem Gelände der ehemaligen Rittinghaus-Villa im Sendener Stadtteil Wullenstetten. Mit einer Drohne aufgenommene Bilder aus diesem Frühjahr zeigten den Kahlschlag auf dem Grundstück am Berggarten. Das Neu-Ulmer Landratsamt als untere Naturschutzbehörde kündigte an, das Vorgehen zu prüfen. Dem Eigentümer wurde demnach auferlegt, ein Gutachten vorzulegen. Was kam dabei inzwischen heraus?

