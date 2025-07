Zu schnell auf nasser Fahrbahn: 23-Jähriger kommt von der Autobahn ab

Auf der A7 ist es am Samstag zu einem Autounfall aufgrund von Aquaplaning gekommen. Ein auf der Autobahn in Richtung Süden fahrender 23-Jähriger kam mit seinem Wagen kurz nach dem Autobahndreieck Hittistetten ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Parkplatz Buchenberg. Dort rammte er nach Angaben der Polizei den Aufpralldämpfer der Fahrbahnteilung und blieb anschließend im Parkplatz stehen. Es entstand Sachschaden von fast 50.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Dennoch erwartet ihn eine Anzeige, da er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, so die Polizei. (AZ)

Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A7 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aquaplaning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis