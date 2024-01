Zwei Autos stoßen in einem Kreisverkehr in Senden zusammen

Ein Autofahrer missachtet in einem Kreisverkehr in Senden die Vorfahrt eines anderen. Dabei kommt es zu einem Sachschaden.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend in Senden im Bereich der Berliner Straße – Danzinger Straße in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Autos, das bereits im Kreisverkehr fuhr.

Bei dem Zusammenstoß in Senden entsteht ein Sachschaden

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro entstand. (AZ)