Zwei Autos werden in Senden beschädigt

Zerstochene Reifen, zerkratzter Kofferraum: Zwei Autos wurden in Senden beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

In Senden ist es nach Angaben der Polizei zu zwei Fällen gekommen, bei denen Unbekannte Autos beschädigten. Der erste Fall ereignete sich in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Montag: Ein bislang unbekannter Täter zerstach in diesem Zeitraum mit einem Stichwerkzeug beide Hinterreifen sowie den rechten Vorderreifen eines in der Hauptstraße geparkten Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Der Täter zerkratze den Kofferraumdeckel eines Autos in Senden

Der zweite Fall ereignete sich in der Zeit von Sonntag auf Montag: Hier zerkratzte der Täter den Kofferraumdeckel eines Autos, das auf einem privaten Parkplatz in der Bayernstraße parkte, mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

In beiden Fällen hat die Polizei Senden die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 zu melden. (AZ)