Zwei Unfälle mit Verletzten in derselben Straße kurz hintereinander

Nur vielleicht 100 Meter voneinander entfernt kracht es in Senden auf derselben Straße. Eine Person wurde bei dem Unfall am Montagabend schwer verletzt.

In Senden in der Kemptener Straße ist am späten Montagabend zu zwei Unfällen mit Verletzten gekommen, die sich nur in kurzem Abstand voneinander entfernt ereignet haben.

Zum einen kam es nach Polizeiangaben zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Hier habe sich die Abklärung des Herganges schwierig gestaltet, wie die Polizei mitteilt. Beide Beteiligten hätten völlig unterschiedliche Unfallursachen angegeben. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges soll ausgesagt haben, dass er vor dem Kreisverkehr am Ortseingang von Senden habe abbremsen müssen, der Fahrer des folgenden Fahrzeugs dies übersah und in Folge dessen aufgefahren sei.

Zwei Unfälle in Senden: Beteiligte machen zum Teil unterschiedliche Angaben

Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs soll jedoch angegeben haben, dass das Fahrzeug vor ihm trotz vorherrschender Dunkelheit völlig unbeleuchtet auf der Fahrbahn stand und er somit einen Zusammenstoß habe nicht vermeiden können.

Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des hinteren Fahrzeuges wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch die Polizeiinspektion Weißenhorn. Mögliche Zeugen, die insbesondere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Weißenhorn unter 07309/9655-0 zu wenden.

Zur gleichen Zeit kam es in entgegengesetzter Fahrtrichtung nur etwa 100 Meter von der anderen Unfallstelle entfernt zu einem weiteren Unfall. Hierbei fuhren drei Fahrzeuge hintereinander in Richtung Vöhringen. Die Fahrzeugführerin des zweiten Fahrzeuges wollte hier laut Polizei zum Überholen des ersten Fahrzeuges ansetzen und betätigte statt dem Gaspedal fälschlicherweise das Bremspedal.

Weiterer Unfall in Senden: Lkw fährt auf Auto auf

Der dahinterfahrende Lkw konnte einen Unfall nicht vermeiden und fuhr auf das vor ihm abbremsende Fahrzeug der Frau auf. Aufgrund dessen wurde der mittlere Wagen noch auf das vorausfahrende Auto geschoben, sodass letztlich an allen drei Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand.

Die Fahrzeugführerin des mittleren Autos wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war laut Polizei jedoch nicht notwendig. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm. (AZ)