Zwei Verletzte bei Unfall: Vier Autos in Senden ineinandergeschoben

Viel los auf den Straßen in und rund um Senden: Den stockenden Verkehr bemerkte ein Autofahrer offenbar zu spät. Die Folge: vier beschädigte Autos und zwei Verletzte.

Zwei Leichtverletzte, vier beschädigte Autos, ein beschädigtes Anhänger und viel Stau waren die Folge einer Unaufmerksamkeit am Freitagnachmittag in Senden. Durch den Wochenende-Reiseverkehr herrschte bereits starker Verkehr auf der B28 von Neu-Ulm in Richtung Hittistetten. Auch bei der Einfädelung in die A7 in Richtung Süden kam es zum Stillstand. Zahlreiche Autofahrer haben daher versucht, den Stau zu umgehen, indem sie an der Ausfahrt Senden von der B28 abfahren und durch Senden zur A7 bei Vöhringen fahren. Dadurch kam es in der Kemptener Straße zu stockendem Verkehr, den ein Autofahrer offenbar übersah.

Der Ford-Fahrer rammte einen VW Passat mit so großer Wucht, dass der VW auf einen Citroen geschoben wurde und der Citroen auf den Anhänger, der an einen VW Golf angehängt war. Zwei Unfallbeteiligte klagten über Schmerzen durch den Aufprall, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Durch die durch Unfallfahrzeuge blockierte Fahrspur bildete sich ein Rückstau, der bis zur B28 zurückreichte. Angaben zur Schadenhöhe konnte die Polizei noch nicht machen.