Wichtige Informationen zum Thema Demenz für Betroffene und Angehörige

Auf eine erfolgreiche Bayerische Demenzwoche blickt der Landkreis Neu-Ulm. Eine Woche stand wieder das Thema Demenz in all seinen unterschiedlichen Facetten im Fokus. Unter der Schirmherrschaft der Seniorenbeauftragten des Landkreises Neu-Ulm, Hildegard Mack, hatten die Gesundheitsregionplus und die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm in bewährter Weise ein umfassendes Programm auf die Beine gestellt. Unter anderem gab es Vorträge zur Fahrtüchtigkeit bei Demenz, zu den Hilfsangeboten im Landkreis und zur Selbstfürsorge für pflegende Angehörige.

Ein Filmabend bildete den Abschluss.

Den Abschluss bildete ein Filmabend mit dem Dokumentarfilm „Du gehst und ich bleibe“. Darin wurden drei Paare auf ihrem schweren Weg durch die Demenzerkrankung eines geliebten Menschen begleitet. Im Anschluss fand ein Filmgespräch mit der Moderatorin der Landesmediendienste Bayern, Gabriele Libersky, sowie der Kreisseniorenbeauftragten Hildegard Mack statt.

Auch nächstes Jahr Programm zur Demenzwoche.

Als Schirmherrin zieht Hildegard Mack ein positives Fazit zur Woche. Als „besonders bewegend“ beschreibt sie den Letzte-Hilfe-Kurs. Dort wurden den Teilnehmenden ein Basis-Wissen und Bewusstsein für die Begleitung am Lebensende, im Sterben und in der Trauer vermittelt. Die Organisatoren zeigten sich mit der Resonanz und den Besucherzahlen zufrieden. „Die Vorträge und Kurse stießen auf großes Interesse“, freut sich Carolin Gehring, Geschäftsführerin der vhs Neu-Ulm. Angebote gab es während der Demenzwoche über den gesamten Landkreis verteilt. „Damit konnten wir den Menschen bei diesem wichtigen Thema wertvolle Informationen geben und ihnen zeigen, dass sie nicht allein mit ihren Fragen und Problemen sind“, sagt Gehring. Deshalb sind sich alle Beteiligten einig, auch nächstes Jahr wieder gemeinsam zur Bayerischen Demenzwoche ein Programm aufzustellen. Unterstützt werden sie dabei zudem wieder vom Pflegestützpunkt im Landkreis Neu-Ulm.

