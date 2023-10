Lastwagen voller Äpfel stürzt auf der A7 um

Der Lastzug gerät in die Böschung und kippt auf die Fahrbahn. Die Ladung muss händisch in ein Ersatzfahrzeug geladen werden, ein langer Stau entsteht.

Leicht verletzt wurde am Montagmittag ein 38-jähriger Lastwagenfahrer, als sein Lastwagen auf der A7 nördlich von Langenau umstürzte. Gegen 13 Uhr war der Fahrer eines italienischen Kühl-Sattelzuges auf dem Weg Richtung Norden, auf Höhe von Setzingen geriet der Lastwagen gegen die rechte Leitplanke und schrammte dort über 60 Meter entlang. Als die Leitplanke endete, geriet der Lkw noch weiter nach rechts und fuhr eine Böschung hinauf, nach rund 70 Metern im Gras kippte der Lastzug zurück auf die Fahrbahn und blieb auf dem Standstreifen liegen.

Lastwagen stürzt auf der Autobahn um, Stau auf der A7

Die Feuerwehr Langenau, der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" und ein Rettungswagen waren auf der Autobahn im Einsatz. Ersthelfer konnten den Lkw-Fahrer durch das Einschlagen der Frontscheibe befreien, nach einer Untersuchung durch den Notarzt konnte er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Da keine Flüssigkeiten aus dem Lkw ausliefen, musste die Feuerwehr nicht weiter tätig werden.

Die Polizei beauftragte ein Bergungsunternehmen, den Lastzug zu bergen. Die Bergung dauerte mehrere Stunden, da der Kühl-Sattelauflieger stark beschädigt war – das Kühlaggregat an der Stirnwand wurde herausgerissen. Die Ladung aus Äpfeln in Zwei-Kilo-Beuteln musste händisch auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Der Verkehr konnte währenddessen über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es bildete sich ein rund sieben Kilometer langer Stau.