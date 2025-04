Wegen mehrmaligen sexuellen Missbrauchs eines Patienten war ein Arzt aus dem nördlichen Alb-Donau-Kreis am Amtsgericht Ulm angeklagt. Am Montag wurde er von den Vorwürfen freigesprochen. Das Gericht sah viele Widersprüche in den Aussagen des Patienten. „Es ist die Unschuldsvermutung, die den Angeklagten rettet“, erklärte der Richter.

