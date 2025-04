Neuer Pächter für Gaststätte Seybold: Es bleibt bei deutsch-balkanischer Küche

„Es war eine schwere Entscheidung“, sagt Branka Crvenkovic. Sieben Jahre lang betrieben sie und ihr Mann Kresi die Traditionsgaststätte Seybold in Nersingen und servierten unter anderem kroatische Spezialitäten aus ihrer Heimat. Am 20. März war ihr letzter Tag, voraussichtlich Mitte April starten sie in Jettingen-Scheppach ein neues gastronomisches Abenteuer. Doch auch für das Lokal in der Ulmer Straße in Nersingen gibt es bereits einen Nachfolger.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nersingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis