SGM Aufheim-Holzschwang sorgt für Hochbetrieb im Strafraum

Es dauerte eine ganze Weile, bis die SGM Aufheim-Holzschwang ihren Sieg über den Bezirksliga-Aufsteiger SV Eggingen in trockenen Tüchern hatte. Dass der 4:2-Erfolg am Ende absolut in Ordnung geht, steht jedoch außer Frage. Eine Halbzeit lang wehrten sich die Gäste gegen die Übermacht tapfer. Wenn alles nicht mehr half, dann war da immer noch ein Jochen Schmitt zwischen den SV-Pfosten. Schmitt ist eigentlich Trainer des SV Eggingen und er vertrat seinen Stammtorhüter bravourös.

Beim frühen 1:0 der SGM war er allerdings ohne Abwehrchance. Nicolas Eigner setzte Leon Rolf Dietz herrlich in Szene und der traf überlegt ins untere Eck (11.). Im Gegenzug vergab Eggingen in Person von Joel Schmitt die Großchance zum postwendenden Ausgleich. Der ließ trotzdem nur wenige Minuten auf sich warten, weil Tim Hehnle einen groben Schnitzer in der SGM-Defensive mit dem 1:1 bestrafte (15.). Erst in den letzten Minuten vor der Pause wurde es dann wieder spannend. Zunächst wurde ein Schuss von Eggingens Jonas Kugler geblockt (45.), dann schafften es Eigner, Sven Tscheschener und Dietz mit vereinten Kräften nicht, Schmitt zu überwinden (45.+1).

SGM Aufheim-Holzschwang gewinnt gegen Eggingen

Nach dem Seitenwechsel wurde die Übermacht von Aufheim-Holzschwang noch drastischer. Zunächst waren die Egginger bewundernde Zuschauer bei einem Lattentreffer von Simon Krumpschmid (51.), dann war wieder Jochen Schmitt gefragt. Er vereitelte erst eine Doppelchance von Eiger und Daniel Stumpp und hatte dann das Glück des Tüchtigen, als der Ball beim Nachschuss von Giuliano Santoro nur den Querbalken touchierte (54.). Bei einem weiteren Schuss von Daniel Stumpp reagierte Schmitt mit einem unglaublichen Reflex (57.). Fünf Minuten später brach dann aber das Unglück über die Egginger herein, als sich Schmitt ohne Fremdeinwirkung verletzte und ausgewechselt werden musste. Prompt war der erste Schuss nach Schmitts Abgang ein Treffer. Beim 2:1 von Daniel Stumpp war der eingewechselte Luca Stoss allerdings ohne Schuld (68.). In der Schlussphase der einseitigen zweiten Halbzeit traf Stumpp erneut (85.), beim 4:1 von Loris Xhelili (89.) machte Stoss keine gute Figur (89.). Der einzige Torschuss von Eggingen in den zweiten 45 Minuten war schließlich der 4:2 Schlusspunkt durch Jeremias Eichinger (90.+3).