Kult und Misswiss: Neue Läden eröffnen in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Veganland zu, Depot schließt bald, Deichmann sowie dm wegen Umbau und Denns Biomarkt sowie Jumex komplett geschlossen: In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm sorgten zuletzt eher negativere Meldungen für Schlagzeilen. An diesem Freitag verkündet das Centermanagement bereits erfolgte und noch anstehende Neu- beziehungsweise Wiedereröffnungen.

Schon am Samstag, 5. April, eröffnet das Damen- und Kinderbekleidungsgeschäft „Misswiss“, wo einst der Modehändler Colloseum war. Angeboten wird nicht nur Kleidung aus dem italienischen Raum, sondern auch aus dem chinesischen Raum. Damen sollen hier Kleidung für den Alltag, aber auch für besondere Anlässe finden. Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren sollen „passende Outfits sowie Schuhe“ entdecken. Darüber hinaus sind auch Taschen, Schuhe und Accessoires im Repertoire.

Kult eröffnet Laden in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Am Donnerstag, 10. April, macht auf der früheren Fläche von Zapata das Bekleidungsgeschäft „Kult“ auf. Dieses ist laut Centermanagement bekannt für „trendige Street Fashion und die neuesten Styles“. Das Geschäft biete eine breite Auswahl an Marken wie Urban Classics, The North Face, Superdry, JDY, Antargo, Wellensteyn und vieles mehr. „Kult“ richte sich an modebewusste Kunden, heißt es.

DM wird seinen Drogeriemarkt nach erfolgtem Umbau am Samstag, 12. April, wieder eröffnen. Der Schuhdiscounter Deichmann hat nach seinen umfangreichen Renovierungsarbeiten bereits am 29. März schon wieder auf.

Glacis-Galerie: Nachfolger für Denns Biomarkt oder Jumex stehen noch nicht fest

„Wir sind begeistert, unseren Kunden diese aufregenden Neueröffnungen und Wiedereröffnungen präsentieren zu können“, wird Melissa Esin, die Centermanagerin der Glacis-Galerie, in der Mitteilung zitiert. „Diese Erweiterungen und Modernisierungen unterstreichen unser Engagement, ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, unsere Besucher in den neuen Geschäften willkommen zu heißen.“ Wer auf die Leerstände unter anderem bei Denns Biomarkt oder auch Jumex folgt, ist noch unklar. (AZ/krom)