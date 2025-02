Wandern, Campen, Skifahren: Für Outdoor-Fans ist der Globetrotter eine bekannte Marke. In Ulm hat der schwedische Konzern Fenix Outdoor mit seiner deutschen Tochterfirma Globetrotter Ausrüstung GmbH seit vielen Jahren eine Filiale im Hafenbad. Doch nun will sich der Händler an einem neuen Standort in der Donaustadt vergrößern.

