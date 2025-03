Wann und wie wird die Ulmer Shoppingmeile saniert? So äußern sich Händler

Die Bahnhof- und die Hirschstraße in Ulm bilden gemeinsam mit den Sedelhöfen die Shoppingmeile der Stadt schlechthin. Doch die Fußgängerzone ist in die Jahre gekommen, deshalb soll sie saniert und umgestaltet werden. Grüner soll es hier werden, die Fußgängerzone wird dann zu einem Ort, an dem man sich gerne aufhält – so der Plan. Doch kann das Projekt noch vor der Landesgartenschau 2030 umgesetzt werden? Vertragen die Händler diese Baustelle vor der Haustür, wenn es doch schon so viele andere Baustellen in Ulm gibt – allen voran die Sanierung der B10?

