Shopping Queen: Vox zeigt diese Woche die in Ulm gedrehten Folgen

Diese Woche läuft im TV auf Vox die in Ulm gedrehte Folge von "Shopping Queen". Die erste Kandidatin war bereits beim Einkaufen in der Innenstadt zu verfolgen.

Die Dreharbeiten für die TV-Sendung liegen schon eine Weile zurück. In dieser Woche nun strahlt Vox die in Ulm gedrehte Folge von "Shopping Queen" aus. Nach einer kurzen Vorstellung der fünf teilnehmenden Frauen aus Ulm, Neu-Ulm und näherer Umgebung durfte an diesem Montag (8.5.23) bereits die erste Kandidatin beginnen mit ihrer Einkaufstour durch die Ulmer Innenstadt beginnen.

In der Woche vom 20. bis 24. Februar war Vox mit seinem pinken Van und einem Kamerateam in der Donaustadt unterwegs. Kurzfristig wurde damals noch eine Kandidatin für die Shopping-Show gesucht. Offensichtlich mit Erfolg. Fünf Frauen stellten sich am Montag dem Publikum vor den TV-Endgeräten vor:

Haja alias Fanta, 27 Jahre, Ulm

Marjan, 54, Neu-Ulm

Rebecca, 39, Ulm

Birgitt, 55, Nersingen-Straß

Erwina, Ulm-Söflingen

Das von Star-Designer Guido Maria Kretschmer vorgegebene Shopping-Motto in dieser Woche: ein Frühlingsoutfit. Den Anfang machen durfte am Montag Haja, die sich selbst Fanta nennt. Ihr Lieblingskörperteil ist ihr Hintern. Ihr Vorbild in Sachen Mode ist Kretschmer. Nicht, weil sie sich einschleimen will, wie sie sagt. Sondern, weil er ehrlich sei und einen guten Stil habe. Das "Must-have" in ihrem Kleiderschrank: Dessous. Schließlich wisse man nie, wann ein Mann nach einer Party noch mitkommen möchte auf einen One-Night-Stand, sagt sie. Aus einem ist ihre Tochter entstanden.

"Shopping Queen" in Ulm 2023: In diesen Geschäften wurde eingekauft

Die 27-Jährige, die aus Sierra Leone stammt, wurde bei ihrer Einkaufstour begleitet von Freundin Mimi, 25. Von der Neuen Mitte in Ulm aus ging es zunächst in die Yeans Halle am Münsterplatz. Nächster Stopp der Shopping-Tour war das Modehaus Reischmann. Die dortige Verkäuferin bekam von Kretschmer gleich ein mehrfaches Lob: "tolle Beratung" mit "tausend Ideen". Auf die Beratung aber wollte Kandidatin Fanta nicht so wirklich eingehen. Ihre Schuhe holte sie sich beim Schuhhaus Ratter in der Platzgasse. Accessoires beim Drogeriemarkt Rossmann am Münsterplatz. In der Frauenstraße ließ sie sich im Sami Salon die Haare machen. Alles zusammen kostet genau 500 Euro, der Friseur bekam 26 Cent Trinkgeld.

Für ihr Outfit bekam Fanta insgesamt 34 von 40 möglichen Punkten. Die Bewertung von Designer Kretschmer steht noch aus, kommentiert hat er den Auftakt als "guten Start", der aber "hätte viel besser sein können". Besonders gestört hat nicht nur ihn der schwarze Minirock. Auch die anderen Kandidatinnen hatten damit ihre Probleme. Denn schwarz passe nun mal nicht in den Frühling.

Am Dienstag ist Marjan an der Reihe. Die 54-Jährige ist gelernte Krankenschwester, betreibt in Neu-Ulm unter anderem einen Kosmetikladen. An den kommenden Tag sind die weiteren Kandidatinnen dran. Gesendet wird "Shopping Queen" auf Vox unter der Woche immer zwischen 15 und 16 Uhr. Jeden Tag ist eine andere Kandidatin mit Shoppen dran. Ihr Outfit wird im Anschluss von ihren Konkurrentinnen bewertet. Ganz am Schluss gibt auch Guido Kretschmer noch eine Wertung ab – wer die meisten Punkte hat, wird Ulmer Shopping Queen, zieht ins große Finale ein und hat die Chance auf 1000 Euro. (AZ/krom)

TV-Info: Hier können Sie die erste Folge von "Shopping Queen" in Ulm im Nachgang anschauen.