Sie waren die reichsten Deutschen: Fuggeraustellung im Heimatmuseum Weißenhorn

Mit einer unterhaltsamen Ausstellung im Rathaus weist das Heimatmuseum auf „299 Jahre Herren von Weißenhorn hin“. Jakob Fugger und seine Erben stehen dabei im Mittelpunkt. Es geht um eine entflohene Nonne, versuchten Giftmord und das Rätsel eines nächtlichen Poltergeistes. Führungen, Mitmachaktionen und eine Exkursion nach Augsburg stehen auf dem Programm.

Das Museum befindet sich noch im Umbau, aber mit dem Treppenhaus im Fuggerschloss wurde ein passender Ort für die Darstellung der Familiengeschichte des Hauses Fugger gefunden. Museumsleiter Kai Engelmann erklärt, dass die „Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Stiftungen“ auf ihn zugekommen sein. Denn Augsburg gedenkt in diesem Jahr des 500. Todestags von Jakob Fugger. Da bot es sich an, dass die „kleine Fuggerstadt“ ebenfalls einen Beitrag leistet. Weißenhorn spielte eine zentrale Rolle in der Geschichte der Fugger. Erst durch den Erwerb der Herrschaft über diese Stadt 1507 für 50.000 Gulden wurde der Aufstieg in den Adel möglich.

Fuggeraustellung in Weißenhorn: Das gibt es zu sehen

An den Wänden des Treppenhauses begegnet man den Nachkommen der Fugger in Form von Kupferstich-Porträts. Den Anfang macht das Werk „Fuggerorum Imaginum“ von 1588, das in einem Nachdruck zu sehen ist. Aus der Sicht von Engelmann ein zentrales Werk, denn „damit begann die mediale Verbreitung der Fugger in ganz Europa“. In der Nähe der Stiche liegen Lupen griffbereit, sodass man sich Einzelheiten wie Haartracht oder Kleidungsstücke ganz genau ansehen kann.

Texte geben spannende Einblicke in die großen und weniger guten Taten der Familie: Durch ihr Verhandlungsgeschick bewahrte Gräfing Juliane Fugger Weißenhorn im Dreißigjährigen Krieg vor Brandschatzung. Hugo Friedrich Fugger hatte hingegen mit seiner Frau keinen guten Griff getan. Diese versuchte ihn mittels Mäusegift zu ermorden und schrieb ihm nach ihrer Verbannung trotzdem Liebesbriefe. Gräfin Anna Jakobäa Fugger wurde in ein Kloster verbannt, um sie von der Erbfolge fernzuhalten. Doch diese ergriff die Flucht nach Heidelberg.

So sollen die Weißenhorner Fugger auch Kindern näher gebracht werden

Dem Museum ist es ein besonderes Anliegen, Kinder neugierig auf Geschichte zu machen, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Stefanie Warkus. Denn die jungen Besucher werden durch die Ausstellung vom „kleinen Grafen Raymund“ begleitet, der letzte Fugger von Weißenhorn. Mit ihm lassen sich Geschichten entdecken, die kindgerecht aufbereitet sind: Etwa, wie Raimund mit Murmeln spielte und damit den abergläubischen Diener seiner Großmutter Euphemia fast zu Tode erschreckte.

Daher umwindet das Treppengeländer während der Ausstellung eine durchsichtige Murmelbahn. Für die jungen Besucher liegen außerdem thematisch passende Kostüme bereit, sodass Hofknicks und Verbeugung zeitgerecht eingeübt werden können. Ein Suchspiel mit einer Stempelkarte soll motivieren, jedes Ausstellungsstück genau zu betrachten.

Öffnungszeiten und Programm des Heimatmuseums Weißenhorn

Begleitet wird die Ausstellung von fachkundigen Führungen, einem Vortrag zum Fuggerwappen und speziellen Kinderangeboten. Neu ist das Format „Marktzeit ist Museumszeit“, bei dem Eltern ihre Kinder während des Wochenmarktes in die Ausstellung bringen können.

Ein Höhepunkt ist die Exkursion nach Augsburg am 18. Oktober: Mit einer Stadtführung auf den Spuren der Fugger und einem Besuch der Sonderausstellung „Jakob Fugger post mortem“ in der Fuggerei geht der Blick über Weißenhorn hinaus.

Die Ausstellung kann vom 26. September bis 2. November 2025 besucht werden. Sie ist während der Rathaus-Öffnungszeiten und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.