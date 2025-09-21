Sieben-Jähriger in Elchingen von Auto erfasst

Ein Drama mit gutem Ende spielte sich in Elchingen ab: Am Freitagnachmittag befuhr ein Sieben-jähriger Junge mit seinem Kinderfahrrad die Obstgartenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Dann passsierte es.

An der Kreuzung Obstgartenstraße/Bahnhofstraße überfuhr der Junge den Kreuzungsbereich, ohne anzuhalten. Der nahende Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall stürzte der Junge zu Boden und wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Kinderrad war nicht mehr fahrbereit

Der Junge wurde deshalb durch den Rettungsdienst vorsorglich in die Universitätsklinik nach Ulm gebracht. Das Fahrrad des Jungen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde an die Eltern übergeben. Am Auto entstanden mehrere Kratzer. Der Gesamtschaden wird auf etwa 820 Euro geschätzt. (AZ)