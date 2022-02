"Psychoterror": Erneut "Corona-Spaziergang" zu Kretschmanns Wohnhaus

Den zweiten Tag in Folge marschierten "Spaziergänger" zum Wohnhaus von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Kretschmann. Er verurteilt das aufs Schärfste.

Kritiker der Corona-Politik haben den zweiten Tag in Folge in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) protestiert. Rund 350 Menschen seien am Montagabend in einem Abstand von 50 bis 100 Metern am Haus des Regierungschefs in Laiz in Sigmaringen vorbeigelaufen, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Kretschmann selbst sprach in der Sache bereits Klartext.

Für ein paar Minuten hätten die "Spaziergänger" angehalten und ein Trillerpfeifenkonzert angestimmt. Es habe keine weiteren Zwischenfälle gegeben. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen. Ob der Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt zu Hause war, konnte der Sprecher nicht sagen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) wirft Demonstranten "Psychoterror" vor

Bereits am Sonntag hatten rund 60 Demonstranten versucht, zu dem Wohnhaus Kretschmanns vorzudringen. Eine kleine Gruppe habe dabei versucht, eine Absperrung der Straße umgehen. Dies sei jedoch verhindert worden. Kretschmann war am Sonntag nicht daheim. Der Vorfall rief viel politische Empörung hervor. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl ( CDU) warf den Demonstranten "Psychoterror" vor.

Der Ministerpräsident selbst äußerte sich am Dienstag zur Sache. "Demonstrationen vor den Privathäusern von Politikerinnen und Politikern gehen überhaupt gar nicht", so der Ministerpräsident in einem Bericht der Schwäbischen Zeitung. "Das macht ein anständiger Mensch nicht!" Mit zivilem Ungehorsam habe dieses Vorgehen nichts zu tun. Denn dieser setze allgemein moralische Kriterien zugrunde. "Die, die das tun, verkennen den Charakter der Demokratie." Demonstrationen vor den privaten Wohnsitzen überschritten eine rote Linie.

Kretschmann bezeichnete die "Spaziergänge" dem Bericht zufolge auch als "illegal, wenn sie nicht angemeldet sind". Das Demonstrationsrecht sehe nun einmal die Anmeldung von Demonstrationen vor.

Kretschmann richtet seinen Blick auf Personen ohne Personenschutz

Der Grünen-Politiker richtete den Blick auch auf Bürgermeister und sonstige Entscheidungsträger, die nicht wie er Personenschutz haben. "Meine Frau und ich fühlen uns gut behütet und beschützt von der Polizei und den Sicherheitskräften", wird er zitiert. "Das Problem ist eher für Leute, die den Schutz wie ich als Ministerpräsident nicht haben. Das ist das sehr viel schlimmer und prekärer."

In der Pandemie ist es mehrfach vorgekommen, dass der Protest von Gegnern der Corona-Maßnahmen vor die Wohnhäuser von Politikerinnen und Politikern getragen wurde. Für bundesweite Aufmerksamkeit sorgte etwa ein Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin, Petra Köpping (SPD), Anfang Dezember. Kretschmann hatte den Vorfall damals scharf verurteilt. (dpa/AZ)