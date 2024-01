Die Silberdistel hängt bald in der Gaststuben-Vitrine in Wallenhausen

Das Gastroteam der Dorfgemeinschaft Wallenhausen freut sich über die öffentliche Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Und plötzlich ist es leichter, Helfer zu finden.

Der Platz in der Vitrine ist schon freigeräumt, die Halterung vorbereitet: Dort soll demnächst die Silberdistel hängen und zeigen, dass die Bürgerstuben in Wallenhausen etwas ganz Besonderes sind. Diese Gaststätte wird ausschließlich von Ehrenamtlichen umgetrieben. Für dieses Engagement hat unsere Redaktion das Gastroteam der Dorfgemeinschaft Wallenhausen mit der Silberdistel ausgezeichnet. Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung überreichte die Trophäe jetzt offiziell.

Viele Dörfer müssen schon ohne Gasthaus auskommen

Den Zeitpunkt für die Auszeichnung hatte Friedrich Beck, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, gut gewählt: Ein halbes Hundert Frauen und Männer war in der Gaststube zu einem üppigen Essen versammelt – ein Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer der ersten Stunde. Ronald Hinzpeter würdigte ihre ehrenamtliche Arbeit, denn damit stelle sich das Gastroteam einem leider weitverbreiteten Trend entgegen, dem Gaststättensterben. Viele Dörfer müssten schon ohne gemeinschaftsstiftende Wirtschaft auskommen. Das Wirtshaus sei aber ein Ort der Begegnung, des Austauschs und auch der Unterhaltung, seit jeher eine Art "öffentliches Wohnzimmer".

Die jetzt noch bestehenden Landgasthäuser gehörten eigentlich auf die Rote Liste der gefährdeten Arten, sagt Ronald Hinzpeter. Auf einer solchen müssten auch die Menschen stehen, die sich dauerhaft freiwillig für eine Sache engagieren – so wie die Wallenhauser Dorfgemeinschaft. Sie sorge dafür, dass die Bürgerstuben zumindest einmal im Monat und zu diversen Veranstaltungen und Festen geöffnet haben. Der Erfolg gibt dem Gastroteam recht, denn an solch einem Wirtschaftstag kommen die Gäste teilweise von weither, um in Wallenhausen gut und günstig zu speisen.

Silberdistel sorgt für viele positive Rückmeldungen

Die Silberdistel soll eine Anerkennung für die ehrenamtlichen Leistungen sein, aber auch einen Ansporn für andere, sich ebenfalls zu engagieren. Offenbar klappt das schon: Nachdem sich herumgesprochen habe, dass die freiwilligen Wirts-, Küchen- und Serviceleute mit der Silberdistel ausgezeichnet wurden, falle es leichter, Helferinnen und Helfer zu finden, sagt Fritz Beck, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Das Gastroteam habe sich sehr gefreut, "dass ihre Arbeit honoriert wird und dass sie dafür die öffentliche Anerkennung bekommen haben". Er habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Für die anstehenden Öffnungstermine haben sich wieder mehr Interessenten gemeldet als bisher, was er selber wiederum gut findet: "Mehr wären schon schön, denn dann kommt man nicht jedes Mal dran." Zuletzt bestand der Helferstamm aus rund 20 Frauen und Männern.

Silberdistel-Auszeichung lässt das Bayerische Fernsehen aufmerksam werden

Nachdem unsere Zeitung in ihrem überregionalen Teil über die Auszeichnung für das Gastroteam berichtet hatte, wurde auch das Bayerische Fernsehen aufmerksam und schickte ein Reportageteam nach Wallenhausen, das über die Arbeit im "Ehrenamtsgasthaus" berichtete. Am vergangenen Sonntag wurde im dritten Programm der knapp neun Minuten lange Bericht in der Magazin-Sendung "Schwaben und Altbayern" ausgestrahlt. Er ist noch in der Mediathek abrufbar.

Die Auszeichnung "Silberdistel" wird von der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen seit 1989 verliehen. In den Genuss kommen Menschen oder Vereinigungen, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwesen verdient gemacht haben. Die Silberdistel wurde nicht zufällig als Symbol für die Auszeichnung gewählt, denn es handelt sich um ein besonderes Gewächs, das unter Naturschutz steht. Sie wurde seit alters her als Medizinpflanze verwendet. Das ist sie nach den Worten von Ronald Hinzpeter auch heute noch: ein Heilmittel gegen Gleichgültigkeit. Die Auszeichnung solle andere zum Nachahmen motivieren – etwa, um noch mehr Gasthäuser zu erhalten oder wiederzubeleben. (AZ)