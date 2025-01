Bunt und fröhlich, und auch mit mächtigem Krach, sind die Menschen in der Region ins Jahr 2025 gestartet. An vielen Orten, wie hier am Ulmer Münsterplatz, haben sich Menschen versammelt, um gemeinsam zu feiern, anzustoßen und das bunte Feuerwerk zu genießen. (AZ)

Silvesternacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Münsterplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis