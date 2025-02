Neue Ökobrücke in Ulm: Sieht so die Zukunft der Baubranche aus?

Nach fast zwei Jahren Verzögerung ist es endlich so weit. Baubürgermeister Tim von Winning eröffnet die „Smart Circular Bridge“, die künftig wieder den Lautenberg mit der Blauinsel verbindet. Und schon der Name der Brücke verspricht: Hier handelt es sich um ein besonderes Bauprojekt.

Zwei Jahre und 830.000 Euro später wird die Brücke in Ulm eröffnet

Als im Mai 2023 die alte Beton-Brücke zwischen Lautenberg und dem Spielplatz an der kleinen Blau abgerissen wurde, versprach die Stadt Innovation. Eine neue, besonders ökologische Brücke aus Flachfasern und Bioharz sollte her. Doch die Planung gestaltete sich schwierig – mehrere Eröffnungstermine platzten. „Eine ungeplante Überhitzung des Harzes beim Bau des ersten Brückenkörpers machte die Naturfaser spröde, weshalb der Brückenkörper ein zweites Mal gebaut werden musste. Und das von einem neuen Hersteller, da der alte – aus einem anderen Grund – Insolvenz anmelden musste. Das hieß: zeitliche Verzögerung und höhere Kosten“, erklärt die Stadt Ulm in einer Pressemitteilung.

Ursprünglich wurden die Kosten auf 350.000 Euro geschätzt, wovon 150.000 Euro durch ein Förderprojekt der Europäischen Union finanziert werden sollten. Letztlich kostete die Brücke ganze 830.000 Euro, abzüglich der Fördersumme. Deswegen landete die „Smart Circular Bridge“ noch Ende letzten Jahres im „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler. Aber: Laut der Stadt Ulm wäre selbst eine vergleichbare Brücke aus Stahl und Holz nicht erheblich günstiger gewesen und ein großer Teil der Kosten sei wegen des baufälligen Unterbaus entstanden, auf dem bereits die alte Brücke ruhte.

Die Ulmer Brücke könnte zukunftsweisend für die Baubranche sein

Die „Smart Circular Bridge“ ist deutschlandweit die Erste ihrer Art. Ihr Hauptbestandteil ist Flachs, im Volksmund auch Leinen genannt. Aus der Kulturpflanze werden normalerweise Kleidungsstücke, Säcke oder Schiffstaue hergestellt. Sie gilt als äußerst reißfest. Für die Brücke wurde der Flachs mit einem Bio-Polyesterharz verdichtet und verhärtet. Zusätzlich wird sie durch recycelten PET-Schaum verstärkt. So soll die Brücke zwischen 80 und 100 Jahren halten. An der Konzeptionierung und dem Bau wirkten fünf Universitäten und Hochschulen sowie mehrere Unternehmen mit.

Icon Vergrößern Nach der Eröffnungsrede von Bürgermeister Tim von Winning sprang die Ampel auf Grün. Die Brücke ist freigegeben. Foto: Kilian Voß Icon Schließen Schließen Nach der Eröffnungsrede von Bürgermeister Tim von Winning sprang die Ampel auf Grün. Die Brücke ist freigegeben. Foto: Kilian Voß

Die neun Meter lange und fünf Meter breite Konstruktion soll in Sachen Stabilität mit einer klassischen Brücke aus Stahl mithalten können. Sie trägt mindestens 24 Tonnen und kann theoretisch von Autos befahren werden. Mit der Brücke soll getestet werden, ob sich nachwachsende Rohstoffe als Material für tragende Strukturen eignen. Dadurch könnte die Baubranche deutlich klimafreundlicher werden. 40 Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes gehen auf diese zurück, sagt von Winning. Über die Hälfte der weltweiten Abfallproduktion stamme aus der Baubranche. „Es ist notwendig, dass man sich überlegt, wie der Neubau auf eine andere Weise stattfinden kann.“

Die „Smart Circular Bride“ macht Musik in der Ulmer Innenstadt

Aber nicht nur die Bauart der Brücke ist besonders. Schließlich ist es eine „Smart Bridge“ – eine schlaue Brücke, die über mehrere integrierte Sensoren verfügt. Die messen den Zustand, die Bewegung und den Alterungsprozess. Die Daten werden dann in Echtzeit von einer KI ausgewertet und können einfach abgelesen werden. Außerdem wird gemessen, wann wie viele Leute über die Brücke gehen. Alle Daten sind auch für die Bürgerinnen und Bürger über einen QR-Code am Geländer der Brücke online einsehbar.

Am meisten Aufsehen wird allerdings ein anderes Feature erregen. „Das ist die erste Brücke der Welt, die auch ein Musikinstrument ist“, sagt Professor Florian Käppler von der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Gemeinsam mit seinem Team von „Klangerfinder“ hat er in der Brücke eine Technik eingebaut, die es ermöglicht, die Messwerte der Sensoren in Töne umzuwandeln. Läuft jemand über die Brücke, ertönen Klänge, die sich je nach Gewicht und Geschwindigkeit der Person unterscheiden. Auch Umwelteinflüsse wie starke Kälte oder Hitze werden in Musik übersetzt. Selbst an die Anwohner wurde gedacht. Die Brücke sei tagsüber so leise, dass die Töne sie nicht stören würden. Von 22 bis 6 Uhr erklingt keine Musik.

Die Ulmer Brücke macht die unterschiedlichsten Klänge

Damit der Klang nicht monoton wird, erschallen je nach Tageszeit unterschiedliche Töne. Mittags hört sich die Brücke also anders an als am Abend. Falls das dann doch mal zu langweilig sein sollte, kann die Software mit neuen Klängen bespielt werden. Dabei erstreckt sich die Klangpalette von den Kategorien „Nature“ über „Percussion“ bis zu „Gaming“. Wer sehen möchte, wann welche Töne abgespielt werden und wie sich das dann anhört, kann den QR-Code an der Brücke einscannen.