Petition wegen „Missinformation“ offline genommen: Sintschikin spricht von „ehrlicher Abstimmung“

Nächste Wendung im Fall von Konstantin Sintschikin und der Elklinik-Insolvenz: Die am vergangenen Freitag im Internet gestartete Petition, die eine Rückkehr des Allgemeinmediziners forderte, ist offline genommen worden. Wie die eine Sprecherin der Plattform change.org auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch mitteilt, habe das Anliegen gegen die „Community Richtlinien“ verstoßen. Es gebe demnach „Zweifel“ an den in der Petition geäußerten Aussagen, die Rede ist von „Missinformationen“. Sintschikin spricht von einer „absolut ehrlichen Abstimmung“.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Petition Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Insolvenz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis