„Deutlich mehr Leute“: So feierte der Schrannenmarkt seinen zweiten Geburtstag

„Das Essen läuft natürlich immer am besten“, erzählt Erika Mader, „aber auch sonst waren diesmal, gerade am Anfang der Veranstaltung, viele Leute da.“ Mader verkauft auf dem Weißenhorner Schrannenmarkt regelmäßig Selbstgenähtes, Kleidung und Spielsachen für Kinder, aber auch Dekoartikel. Neben ihr stellen Ausstellerinnen und Aussteller noch an elf weiteren Ständen regionale und selbst gemachte Produkte in der historischen Schranne in Weißenhorn aus. Zuletzt haperte es jedoch oft noch mit den Besucherzahlen. War das beim zweiten Geburtstag des Schrannenmarkts vergangenen Donnerstag anders?

