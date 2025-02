Wie Senden die Alte Herrenmühle schützen möchte

Mit seinen 50 Jahren ist Senden eine junge Stadt. Prägende historische Gebäude sind in der zweitgrößten Kommune des Landkreises Neu-Ulm rar – was sich auch im Stadtbild zeigt: Vergleichbares wie das Obere Tor in Weißenhorn gibt es hier nicht. Senden ist deshalb besonders darauf aus, zumindest die wenigen Bauwerke zu erhalten, die die Stadt hat. Dass dies nicht immer einfach ist, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses.

Annemarie Rencken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denkmalschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis