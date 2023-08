Das Pfeifsignal in Gerlenhofen soll eingestellt werden

In unserem Bericht über die Sitzung des Neu-Ulmer Ferienausschusses steckt ein Fehler. Es ging darum, den unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen bis zum Umbau zu schließen. Das wurde auch einstimmig so entschieden. Im Beschluss heißt es weiter: "In diesem Zusammenhang ist das Pfeifsignal der Züge schnellstmöglich wieder einzustellen." In unserem Bericht stand zu lesen, es sei "schnellstmöglich wieder herzustellen." Das ist natürlich falsch formuliert. Der Ausschuss war sich einig, dass die Züge das Tuten so schnell wie möglich einstellen sollen. (AZ)