Das Verschwörhaus in Ulm gibt es noch

Im Artikel "Ex-Sport-Sohn wird Neu-Ulmer Wohnzimmer" vom Donnerstag, 6. Juli, heißt es, Temporärhaus ist der neue Name des Ulmer Verschwörhauses. Richtig ist: Das Ulmer Verschwörhaus gibt es nach wie vor. Nach Streitigkeiten mit der Ulmer Stadtverwaltung gründeten die ehemaligen Aktivposten des Ulmer Verschwörhauses den neuen Verein Temporärhaus. Die Namensrechte an Verschwörhaus liegen nach wie vor bei der Stadt Ulm. Und hier am Weinhof soll auch weiter an der Gestaltung der digitalen Zukunft der Stadt Ulm gearbeitet werden. (AZ)